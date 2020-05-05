5 أيار1893-انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية ما سبب كساداً اقتصادياً كبيراً.

دمشق-سانا
1494-المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا.
1835-افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل بين ميشلين وبروكسل في بلجيكا.
1893-انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية ما سبب كسادا اقتصادياً كبيراً.
1916-الولايات المتحدة تغزو جمهورية الدومنيكان.
1941-الإعلان عن استقلال إثيوبيا وذلك بعودة الإمبراطور هيلا سيلاسي.
1945-القوات البريطانية والكندية تحرران هولندا والدنمارك من احتلال ألمانيا النازية وذلك بعد استسلام قواتها لهم وذلك مع قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.
1949-بلجيكا والدنمارك وفرنسا وجمهورية إيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة لندن والتي أسست مجلس أوروبا وقد اختيرت مدينة ستراسبورغ مقراً للمجلس.
1955-ألمانيا الغربية تحصل على سيادتها كاملة وإعلانها دولة مستقلة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية.
من مواليد هذا اليوم..
1747-ليوبولد الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.
1818-كارل ماركس.. فيلسوف ألماني.
1846-هنريك سينكيفيتش كاتب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1905.
من وفيات هذا اليوم..
1821-القائد والزعيم الفرنسي نابليون بونابرت.
2010-رئيس نيجيريا عمر يارادوا.
أعياد ومناسبات..
عيد الشهداء في ألبانيا.
عيد التحرير في الدنمارك وهولندا وإثيوبيا.