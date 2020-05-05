5 أيار1893-انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية ما سبب كساداً اقتصادياً كبيراً.

دمشق-سانا

1494-المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا.

1835-افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل بين ميشلين وبروكسل في بلجيكا.

1893-انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية ما سبب كسادا اقتصادياً كبيراً.

1916-الولايات المتحدة تغزو جمهورية الدومنيكان.

1941-الإعلان عن استقلال إثيوبيا وذلك بعودة الإمبراطور هيلا سيلاسي.

1945-القوات البريطانية والكندية تحرران هولندا والدنمارك من احتلال ألمانيا النازية وذلك بعد استسلام قواتها لهم وذلك مع قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

1949-بلجيكا والدنمارك وفرنسا وجمهورية إيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة لندن والتي أسست مجلس أوروبا وقد اختيرت مدينة ستراسبورغ مقراً للمجلس.

1955-ألمانيا الغربية تحصل على سيادتها كاملة وإعلانها دولة مستقلة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية.

من مواليد هذا اليوم..

1747-ليوبولد الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

1818-كارل ماركس.. فيلسوف ألماني.

1846-هنريك سينكيفيتش كاتب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1905.

من وفيات هذا اليوم..

1821-القائد والزعيم الفرنسي نابليون بونابرت.

2010-رئيس نيجيريا عمر يارادوا.

أعياد ومناسبات..

عيد الشهداء في ألبانيا.

عيد التحرير في الدنمارك وهولندا وإثيوبيا.