الرئيس الكوبي: الإجراءات القسرية تنتهك القانون الدولي

هافانا-سانا

جدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مطالبته بإلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على بعض الدول مؤكدا أنها تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحد من قدرة هذه الدول على مواجهة جائحة فيروس كورونا بفعالية.

وقال دياز كانيل في كلمة له خلال القمة الافتراضية لدول عدم الانحياز حول جائحة فيروس كورونا وفق وسائل إعلام كوبية أن “جائحة فيروس كورونا برهنت على وهن عالم متصدع وإقصائي” مشدداً على أن الأزمات المتعددة التي تنشأ عن هذا الفيروس اليوم تنذر” بآثار مدمرة وطويلة” المدى على الاقتصاد وعلى كل جوانب الحياة.

وأدان كانيل التهديدات العسكرية الأخيرة والخطيرة التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا مجدداً تضامن بلاده مع شعب وحكومة نيكاراغوا.

كما استنكر الرئيس الكوبي في كلمته اعتداء الولايات المتحدة على تعددية الأطراف وتهديدها للمنظمات الدولية ظلماً ولا سيما منظمة الصحة العالمية مؤكداً دعمه دعوة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إنهاء الحروب بما فيها الحروب غير التقليدية.