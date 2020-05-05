أكثر من 25 ألفاً وفيات كورونا في فرنسا

باريس-سانا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 25201 منذ بدء انتشاره فيها وذلك بعد تسجيل 306 حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الإدارة العامة للصحة الفرنسية في بيان وفقاً لوكالة فرانس برس أن الضغط على أقسام العناية المركزة يواصل تراجعه مع انخفاض عدد المصابين فيها بمقدار 123 مصاباً خلال شهر لكن العدد الإجمالي للحالات الحرجة في هذه الأقسام لا يزال مرتفعا إذ يبلغ 3696 حالة.

وتواصل أيضاً تراجع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المشافي ليصل إلى 25548.

وتستعد فرنسا لرفع الحجر المفروض منذ الـ 17 من آذار الماضي تدريجياً اعتبارا من الـ 11 من أيار الجاري وخصوصاً مع فتح المدارس واستئناف الأنشطة التجارية لكن الخطة الحكومية لرفع الحجر تواجه مخاوف وشكوكاً ولا سيما في ما يخص فتح المدارس.