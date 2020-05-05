طهران: على واشنطن لجم تنظيماتها الإرهابية في المنطقة

طهران-سانا

دعا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الولايات المتحدة إلى لجم تنظيماتها الإرهابية ولا سيما “داعش” مؤكداً أن الإرهاب الذي أطلقته واشنطن في المنطقة سيرتد عليها ويتسبب بالضرر لها.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن ربيعي قوله في مؤتمر صحفي “نعلم أن أميركا كان لها دور في تأسيس تنظيم “داعش” الإرهابي فهذه لعبة ينفذها الأميركيون ونحن واثقون أنهم سيفشلون فيها وننصحهم بأن ينهوها” مشيراً إلى محاولات البيت الأبيض أحياء تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق بعد انتخاب حكومة بشكل ديمقراطي.

وحول رد إيران على التمديد المحتمل للحظر التسليحي عليها من قبل أميركا واحتمال خروجها من الاتفاق النووي قال ربيعي: “سندرس بدقة كل السيناريوهات والمجال مفتوح أمامنا للاختيار ويمكننا أن نتكهن أن أبسط تبعات لمثل هذا القرار العدائي سيكون قاسياً على أميركا وعلى الاستقرار الدولي”.

وأضاف ربيعي أن الدول الباقية في الاتفاق النووي وأعضاء مجلس الأمن يدركون جيداً المطالب الأميركية المتغطرسة وغير المبررة “ولا يريدون أن يكونوا شركاء للإدارة الاميركية في إرباك أسس القوانين والاتفاقات الدولية” مؤكداً أنه لا يمكن تحمل انتهاك مجلس الأمن للاتفاق النووي لأن هذا الأمر يسلب اعتبار هذه المؤسسة التي أوجدت لحماية الأمن الدولي.