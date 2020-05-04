إنزال جوي لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف اليعربية بمحافظة الحسكة

الحسكة-سانا

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي إنزالاً جوياً في المنطقة الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين سورية والعراق شمال شرق محافظة الحسكة.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن قوات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالاً جوياً عبر حوامتين بدعم من 6 عربات ومشاركة مجموعة من “قسد” استهدف منزلاً في قرية قريش التي تبعد عن الحدود العراقية 1 كم و24 كم جنوب ناحية اليعربية في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي اختطفت على أثر الإنزال مدنيين أحدهما عراقي الجنسية واقتادتهما إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.

وعمدت قوات الاحتلال الأمريكي خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقاً أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر التنظيم الإرهابي “داعش” بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية.