الرئيس الأسد يجتمع بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا لبحث مستجدات التصدي للجائحة وآثارها على الحياة اليومية للمواطنين

الإثنين / 4 / 05 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الخارجية الإيرانية: مسار أستانا لحل الأزمة في سورية خطوة مهمة وأساسية لضمان أمن واستقرار المنطقة
2020-05-04
الخارجية: سورية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للصلف والتمادي الإسرائيلي والأمريكي على الشرعية الدولية
2020-05-03
نقابي تشيكي: الإجراءات الغربية المفروضة على سورية غير إنسانية
2020-05-02
الخارجية الروسية: من حق سورية القضاء على الإرهاب في أراضيها
2020-04-30
الملتقى العربي الدولي: الإجراءات المفروضة على سورية جريمة حرب
2020-04-30
الشيوعي السلوفاكي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية همجية
2020-04-30
نيبينزيا: العقوبات على سورية تعيق مكافحة فيروس كورونا
2020-04-29
محليات
لجان مجلس الشعب الدائمة تناقش عدداً من مشاريع القوانين
2020-05-04
البدء بتنفيذ قناة مطرية وخطي صرف صحي في بسنادا بريف اللاذقية
2020-05-04
شرطة المرور بالسويداء: يوم المرور دعوة للتقيد والالتزام بالقوانين والأنظمة
2020-05-04
محافظة دمشق تطلق مبادرة “نص علينا ونص عليك” لبيع الخضار بعدد من أحياء دمشق
2020-05-04
العدل: تمديد العطلة بالمحاكم يأتي حرصاً على السلامة العامة واستمرار العمل في التصدي لكورونا
2020-05-04
سورية تحتفل بيوم المرور العالمي.. لشرطة المرور دورٌ مهمٌ في تأمين سلامة المواطنين والسائقين
2020-05-04
وسائل التواصل الاجتماعي حلول بديلة للتواصل الأُسري بزمن الكورونا في شهر رمضان
2020-05-04
رياضة
الاتحاد الدولي للسباحة يؤجل بطولة العالم المقررة العام القادم بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا
2020-05-04
السماح لفرق دوري كرة القدم الإيطالي باستئناف التدريبات الفردية
2020-05-03
وزير الداخلية الألماني يوافق على استئناف دوري كرة القدم
2020-05-03
تدريبات يومية منزلية بلعبة الجودو للحفاظ على اللياقة البدنية
2020-05-03
الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يعلق جميع المنافسات حتى نهاية تموز المقبل
2020-05-02
الدوري الأمريكي لكرة القدم يفتح ملاعب التدريب للمران الفردي
2020-05-02
تحديد موعد استئناف الدوري الدانماركي
2020-05-01
اقتصاد
الزراعة تطلق مشروعاً لإنتاج الشتول بالأنفاق البلاستيكية لتوزيعها مجاناً على الأسر الفقيرة
2020-05-04
2800 هكتار مساحة الأراضي المزروعة بالقطن في الحسكة حتى تاريخه
2020-05-04
تجهيز 100 ألف غرسة من الشجيرات الرعوية في السويداء
2020-05-04
في ظل استمرار سياسات نظام أردوغان الفاشلة… التجارة التركية تتراجع مجدداً والنشاط الصناعي يتباطأ
2020-05-04
استقرار أسعار الذهب
2020-05-04
مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يوافق على تعديل العملة الوطنية ويعتمد التومان عملة رسمية للبلاد
2020-05-04
أسعار النفط تهبط 6ر7 بالمئة إلى 27ر18 دولارا للبرميل
2020-05-04
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
وزارة الصحة: التراخي بالإجراءات الاحترازية يعرض لخطر العدوى بفيروس كورونا ويخل بالأمن الصحي
الخارجية الإيرانية: مسار أستانا لحل الأزمة في سورية خطوة مهمة وأساسية لضمان أمن واستقرار المنطقة
الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتخطى عتبة الـ 5ر3 ملايين حول العالم
نقابة أطباء دمشق: استئناف العمل بعيادات ومخابر الفحص الطبي ما قبل الزواج
الرئيس الأسد يجتمع بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا لبحث مستجدات التصدي للجائحة وآثارها على الحياة اليومية للمواطنين
2020-05-04
الرئيس الأسد يجتمع بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا
2020-05-04
kamel
سابق
شرطة المرور بالسويداء: يوم المرور دعوة للتقيد والالتزام بالقوانين والأنظمة
التالي
البدء بتنفيذ قناة مطرية وخطي صرف صحي في بسنادا بريف اللاذقية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved