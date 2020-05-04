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الرئيس الأسد يجتمع بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا لبحث مستجدات التصدي للجائحة وآثارها على الحياة اليومية للمواطنين

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