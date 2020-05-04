شرطة المرور بالسويداء: يوم المرور دعوة للتقيد والالتزام بالقوانين والأنظمة

السويداء-سانا

جهود مضاعفة يبذلها رجال شرطة المرور في محافظة السويداء لتيسير حركة المركبات والحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يطبق فيها حظر التجول الليلي ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا وما أضافه ذلك من أعباء على كاهل رجال المرور الذين يحتفلون اليوم بعيد المرور العالمي.

وأوضح رئيس فرع المرور بالسويداء العقيد جمال سعيد في تصريح لمراسل سانا أن يوم المرور هو تقدير لجهود رجال المرور ودعوة للجميع للتقيد والالتزام بقواعد وأنظمة المرور وبتنفيذ قانون السير وعدم مخالفته للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح وسلامة وممتلكات المواطنين من مشاة أو راكبي الدراجات أو المركبات أو الآليات داعياً إياهم إلى ضرورة الالتزام بساعات الحظر المحددة يومياً بسبب جائحة كورونا حفاظاً على صحة المواطنين والمجتمع.

وبين سعيد أن عدد المخالفات المرورية منذ بداية هذا العام حتى الآن بلغ 3680 مخالفة فيما عدد حوادث المرور التي وقعت في السويداء بلغ 50 حادثاً أدت إلى إصابات بين المواطنين وأضرار مادية لافتاً إلى حجز 26 سيارة وتوقيف السائقين لمخالفتهم تعليمات حظر التجول منذ بدء تطبيقه حتى اليوم.

وأعرب عدد من ضباط وعناصر شرطة السير في العديد من نقاط وتقاطعات الطرق عن حرصهم على سلامة المواطنين واستعدادهم التام لتطبيق قانون السير والتصدي لكل المخالفات بهذا الشأن والسهر على راحة وسلامة المواطنين.

ديار نصر