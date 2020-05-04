البدء بتنفيذ قناة مطرية وخطي صرف صحي في بسنادا بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأت شركة الصرف الصحي باللاذقية تنفيذ مشروع القناة المطرية “جي” مع خطي صرف صحي موازيين للقناة بطول 500 متر من بداية الحوض الصباب في حي جب حسن لوصله بالقناة بي المنفذة مسبقاً ومنها إلى البحر.

مدير شركة الصرف الصحي باللاذقية المهندس رفيق نوفل أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المشروع عبارة عن إشادة وبناء قناة بيتونية “جي” مسلحة بطول 500 متر ومقطع 5ر1 متر بـ 5ر1 متر وتتوسط منطقتي دعتور بسنادا ودعتور دمسرخو في الجزء الجنوبي منه لتأخذ مياه الأمطار المحلية والمياه العابرة من جب حسن إلى البحر.

وبين نوفل أن المشروع تنفذه ورشات الشركة العامة للبناء والتعمير فرع المنطقة الساحلية ضمن إجراءات الشركة وخطتها لفصل الصرف الصحي عن المطري ومعالجة اختناقات تصريف المياه عن المنطقة خلال فصل الشتاء ويسهم في حل مشكلة فيضان المياه ودخولها منازل المواطنين بالطوابق الأرضية.

من جهته بين المهندس ناجي علي رئيس دائرة شبكات الصرف الصحي في الشركة أن الكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ 300 مليون ليرة ويهدف إلى إعادة تأهيل وتنظيم المجرى المائي في المنطقة بمقطع كاف لتلقي الغزارات المطرية من المناطق المجاورة وخاصة أن موقع المشروع يعتبر صبيباً مائياً لأمطار وسيول غزيرة.