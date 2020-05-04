لجان مجلس الشعب الدائمة تناقش عدداً من مشاريع القوانين

دمشق-سانا

عقدت أربع من لجان مجلس الشعب الدائمة اجتماعاتها اليوم وناقشت خلالها عدداً من مشاريع القوانين المحالة إليها وذلك بعد بدء الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس أمس الأحد بعد توقف عمل المجلس من 22-3-2020 في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جواز النظر دستورياً بعدد من مشاريع القوانين المحالة إليها وهي مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة (ه) من المادة (7) من القانون رقم (8) لعام 2005 المتضمن عقود ومبايعات ومبيعات وزارة الدفاع ومشروع القانون المتضمن إلغاء مشفى الكندي الجامعي بحلب وإحلال مشفى حلب الجامعي محله في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.

كما ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع القانون المتضمن تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمرين الثاني والثالث للاتحاد البريدي العالمي إضافة إلى بحث ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين والمتعلقة بعمل ومهام وزارة الاتصالات والتقانة.

وأوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أهمية الوثائق ودورها في تنمية التعاون الدولي في مجال البريد بين الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددهم 192 دولة مبيناً أن أنظمة اتحاد البريد تتصف بالتجدد والاستمرار لمواكبة المستجدات على الساحة الدولية المتعلقة بالشؤون البريدية مشيراً إلى أنه بالنسبة لمحافظة الحسكة تمت إعادة ربط شبكة اتصالات المحافظة مع الشبكة الوطنية السورية حيث كانت المحافظة سابقاً تعتمد على الشبكة الفضائية (الأقمار الصناعية) مؤكداً أن الوزارة ستستمر بتقديم كل الخدمات التقنية الحديثة لمدينة الحسكة.

وبالتوازي ناقشت لجنة القوانين المالية مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم (29) لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة والمعاد من قبل المجلس إلى اللجنة بتاريخ 12-3-2020 لإعادة دراسته حيث أدخلت اللجنة التعديلات اللازمة على عدد من المواد وحذفت بعضها وبحثت عدداً من القضايا المتعلقة بالخدمات المالية والمصرفية التي تهم المواطنين.

وخلال اجتماعها أيضاً ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مشروع القانون المتضمن تصديق عقد استكشاف البترول وتنميته وانتاجه في البلوك رقم (12) في منطقة البوكمال مع ملاحقه الموقع بتاريخ 28-1-2020 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية والتي استندت إلى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين سورية وإيران بتاريخ 16-3-2015 ضمن أفضل الشروط التجارية والقانونية والمالية وأن المساحة للبلوك رقم (21) في البوكمال هي 6702 كيلومتر مربع.

هيلانه الهندي