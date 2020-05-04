بتكلفة 300 مليون ليرة.. وضع محطة ضخ مياه غصم في ريف درعا بالخدمة

درعا-سانا

وضعت مؤسسة مياه الشرب بدرعا محطة ضخ مياه غصم في الخدمة بغزارة 100 متر مكعب في الساعة والتي بلغت تكلفتها 300 مليون ليرة سورية.

وتتألف المحطة من خزان أرضي بسعة 100 متر مكعب وصالة ضخ رئيسة ومجموعة توليد.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس محمد المسالمة في تصريح لمراسلة سانا أن المؤسسة أنهت تجهيز محطة غضم ووضعتها بالخدمة وتتم تغذيتها من 3 أبار تقع على طريق غصم السهوة ويستفيد منها حوالي 25 ألف نسمة.

وأشار المسالمة إلى أن المؤسسة بصدد تجهيز محطة ضخ المطوق لصالح مدينة جاسم بتكلفة 200 مليون ليرة سورية.