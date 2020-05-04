محافظة دمشق تطلق مبادرة “نص علينا ونص عليك” لبيع الخضار بعدد من أحياء دمشق

دمشق-سانا

أطلقت محافظة دمشق اليوم مبادرة “نص علينا ونص عليك” لبيع الخضار الأساسية في أحياء دمشق بأسعار مخفضة من خلال دعم سعرها من قبل المحافظة التي تقوم بشراء المواد من سوق الهال وبيعها عبر سيارات جوالة في الأحياء الشعبية بالمدينة.

وتأتي المبادرة التي أطلقتها المحافظة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك حيث يتم بيع 3 كيلو بطاطا بمبلغ 500 ليرة و3 كيلو باذنجان بـ500 ليرة و2 كيلوغرام بندورة بـ500 ليرة وكيس الخس بـ300 ليرة.

وشملت المناطق التي تم البيع فيها وفق رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح في تصريح لمندوب سانا أحياء عش الورور ومزة جبل 86 وركن الدين مشيراً إلى أن نوعية الخضار التي تم بيعها اليوم من النوعية الجيدة.

وأوضح الحرح أن المبادرة يتم دعمها مادياً من المحافظة وشملت بيع الخضار عبر سيارات للمحافظة التي سيتم زيادة عددها لتغطي عدداً أكبر من الأحياء مبيناً أنه ستتم زيادة أنواع الخضار الأسبوع القادم لتشمل تشكيلة أوسع مع إضافة عدد من أنواع الفواكه.

فراس صافي