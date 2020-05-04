فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر

القاهرة-سانا

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة اليوم على القرار الرئاسي بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد.

ووفق القرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر لحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المصريين.

وأوضح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري بعد الجلسة أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى مواجهة حالة أمنية وصحية حيث سيتم تطبيق القوانين التي صدرت مؤخراً مضيفاً أن العالم برمته يعيش حالة طوارئ صحية ولحسن الحظ هي معلنة في مصر لكن لا أحد يشعر بها لأنها تستخدم فقط لمواجهة الإرهاب.

وأعلن الجيش المصري أمس أن العمليات التي تجريها قوات الجيش والشرطة في الأيام الأخيرة بمحافظة سيناء أسفرت عن القضاء على 126 إرهابياً تكفيرياً والعثور على أسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير.