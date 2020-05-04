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استمرار انخفاض عدد الوفيات في إيران جراء فيروس كورونا

2020-05-04

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 74 حالة وفاة و1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور قوله إن إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد بلغ 98647 والمتوفين 6277 والمتعافين  79397 شخصا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 3  وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 177 حالة مشيرة أيضا إلى تسجيل 97 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5000 حالة.

وفي إطار التداعيات الناجمة عن كورونا على الفعاليات التجارية العالمية أعلن المنظمون لمعرض إكسبو 2020 العالمي عن إرجاء المعرض لمدة عام كامل.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن غالبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض صوتت على إرجاء معرض إكسبو 2020 المقرر في دبي لمدة عام كامل على خلفية انتشار وباء كوفيد 19 وفقا للمنظمين.

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