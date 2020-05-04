التربية تحدد الفترة من 18 إلى 21 من الشهر الجاري لتسليم الجلاء المدرسي للصفوف الانتقالية.. وبرنامج لتعويض الفاقد التعليمي مطلع العام القادم

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية الفترة من 18 إلى 21 أيار الجاري لتسليم الجلاء المدرسي للصفوف الانتقالية وأكدت على مديرياتها في المحافظات تنفيذ برنامج لتعويض الفاقد التعليمى لهذه الصفوف مع مطلع العام الدراسى القادم 2020-2021 ولمدة أسبوعين.

وكانت وزارة التربية طلبت من مديرياتها في المحافظات العمل على إنهاء العام الدراسي 2019-2020 للصفوف الانتقالية جميعا بتاريخ 26-4-2020 ونقل تلاميذ وطلاب هذه الصفوف إلى الصف الأعلى.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستجرى اختبارا للفاقد التعليمى لطلاب الصفوف “السابع والثامن والعاشر والحادي عشر” يضاف إلى علامات الفصل الأول وذلك لترتيب نجاحهم مبينة أن فترة تعليق الدوام للطلاب الذين يتابعون دراستهم وفق المنهاج المكثف الفئة “ب” ستعد عطلة بين مستوى ومستوى آخر أو صف وصف آخر ضمن المستوى الواحد على أن يتابعوا دراستهم في مطلع العام الدراسي.

وطلبت الوزارة من مديرياتها ربط تسليم الجلاء المدرسي بتسليم الكتب إلى إدارة المدرسة لحفظها وتنظيم بطاقة بأعدادها لإعادة توزيع الصالح منها وأكدت على الالتزام بشروط الصحة العامة عند تسليم الجلاء واستلام الكتب.

إلى ذلك حددت الوزارة أسس التسجيل للقبول في مدارس المتفوقين في الصف السابع للعام الدراسي القادم من خلال حساب درجات التلميذ في الصف الخامس بنسبة 50 بالمئة وحساب نسبة 50 بالمئة للفصل الدراسي الأول للصف السادس للتقدم وفق معايير التسجيل في مدارس المتفوقين للصف السابع الأساسي على ألا يقل مجموع النسبتين عن 90 بالمئة وإجراء الاختبار الوطني الخاص بالقبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي القادم.

وطلبت الوزارة من مديرياتها العمل بموجب الدليل التدريبي لدورات المكملين لتكثيف التعليم وتسريعه والذي تم بموجبه تدريب المعلمين جميعهم في المحافظات كافة خلال العامين 2018-2019 في العطلة الصيفية وتمكنوا من العمل وفق ما جاء فيه لتكثيف المحتوى التعليمي للصفوف الانتقالية جميعها وللمدرسين في الاختصاصات المختلفة وتوظيفه في أثناء فترة تعويض الفاقد التعليمي إضافة إلى معاملة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معاملة الطلاب العاديين في نقلهم للصف الأعلى على أن يتبعوا دورة مع أقرانهم مع مطلع العام الدراسي لتعويض الفاقد التعليمي وتطبق عليهم تعليمات المعوقين.

وأكدت الوزارة ضرورة اعتبار علامة الفصل الدراسي الأول يضاف إليها علامة التدريبات العملية للتعليم المهني لغاية تعليق الدوام للفصل الثاني أساسا للترتيب ويتم تعويض الفاقد التعليمي مع بداية العام الدراسي إضافة إلى اعتبار الاختبار الذي سيجري بعد تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم في الفصل الأول وتم قبولهم في الفصل الثاني ليكون معياراً للرسوب والنجاح والتأكيد على كتابة عبارة “نقل إلى الصف الأعلى” بموجب قرار مجلس الوزراء على سجلات الدرجات للتلاميذ والطلاب في الصفوف الانتقالية كافة.

وقرر مجلس الوزراء في السادس والعشرين من نيسان الماضي نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتى التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى وطلب من وزارة التربية وضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم.