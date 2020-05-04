مركز العزل الطبي في مشفى درعا.. جهوزية كاملة للتصدي لكورونا

درعا-سانا

جهزت الكوادر العاملة في الهيئة العامة لمستشفى درعا غرفتين للعزل الطبي تضمان التجهيزات الضرورية لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

مدير عام الهيئة الدكتور بسام الحريري قال بتصريح لمراسل سانا.. إنه في إطار الإجراءات الداعمة للتصدي لفيروس كورونا تم تجهيز غرفتين ضمن الهيئة تضمان 12 سريراً و9 أجهزة تنفس اصطناعي تمت صيانتها وإصلاحها بجهود عاملي الهيئة.

المهندسة سهى الصوان رئيسة القسم الهندسي في الهيئة قالت بتصريح مماثل.. إن كوادر القسم عملوا على تأهيل 9 منافس استخرجت من تحت الأنقاض ونجحوا في صيانتها ووضعها بالخدمة ضمن مركز العزل الطبي في المشفى الذي تم تجهيزه حديثا مبينة أن عمال الهيئة تمكنوا أيضاً من إصلاح خمسة أجهزة مراقبة طبية ووضعها بالخدمة في المركز.

الممرض خليل الجغيني والممرضة إيمان خرتلك أكدا وجود الكادر التمريضي على مدار الساعة لاستقبال أي حالة وأخذ المسحات اللازمة وإرسالها إلى مخابر وزارة الصحة لافتين إلى توافر كل مستلزمات الحماية والعناية الصحية المطلوبة.