بكلفة 160 مليون ليرة وضع مشروع دعم مياه الجابرية في حمص بالخدمة الذي يؤمن مياه الشرب لأكثر من 12 ألف مواطن

حمص-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص مشروع مياه قرية الجابرية والقرى المحيطة بها بالخدمة والذي يؤمن مياه الشرب لقرى (الجابرية – بادو – ميدان – الحميدية – وريدة).

والمشروع تضمن مد خط جديد لمياه الشرب إلى قرية الجابرية والقرى المحيطة بها وطول الخط نحو 12 كم ويمتد من الطريق العام حمص – المشرفة حتى محطة المياه في الجابرية.

وذكر المهندس دحام السعيد مدير الوحدات الاقتصادية بالمؤسسة العامة لمياه الشرب في حمص في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع أنهى معاناة أهالي القرى المذكورة من نقص مياه الشرب ولا سيما في فصل الصيف لافتا إلى أن عدد المستفيدين منه يبلغ نحو 12 ألف نسمة مبينا أن مدة تنفيذ المشروع استغرقت شهرين وبلغت قيمته الإجمالية نحو 160 مليون ليرة سورية.

وأضاف السعيد أن قرية الجابرية كانت سابقا تشرب من مشروع بئر وريدة الميدان المغذي لقرى (وريدة والميدان وبادو والحميدية والجابرية) والذي خرج عن الخدمة بسبب حصول هبوطات بالتربة واهتراء الإكساء كون المياه كبريتية.