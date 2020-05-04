قوى العدوان السعودي تجدد خرق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خروقاتها وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية واستهدفت فجر اليوم عدداً من المناطق فيها.

وأفاد موقع المسيرة نت بأن قوى العدوان استهدفت بصاروخين موجهين منزلاً في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة فيه كما استهدفت منطقة 7 يوليو بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة.

واستهدف قصف مدفعي لمرتزقة العدوان مطار الحديدة الدولي بينما قامت جرافتان عسكريتان تابعتان لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات قتالية شرق مدينة الشباب.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.