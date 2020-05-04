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عضو في مجلس الشيوخ الأميركي: ترامب هو الرئيس الأكثر فساداً في تاريخ أميركا

2020-05-04

واشنطن-سانا

أكدت عضو مجلس الشيوخ الأميركي والمرشحة السابقة للرئاسة إليزابيث وارن أن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت وارن في تغريدة على موقع تويتر إن “ترامب هو علامة من أعراض النظام السياسي الفاسد على جميع المستويات” مشيرة إلى أن الوقت قد حان لاجتثاث الفساد والتخلص منه.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز أمس أن وارن تصنف كأفضل خيار للناخبين الديمقراطيين لاختيار نائب للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن.

يشار إلى أن ترامب يتعرض للكثير من الانتقادات على مختلف المستويات السياسية والاعلامية الأميركية والعالمية على خلفية مواقفه وسياساته المتهورة والقائمة على لغة المال والمصالح التجارية.

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