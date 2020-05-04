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البرلمان الإيراني يناقش قانون تعديل العملة الوطنية

2020-05-04

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية على ربيعي أن مجلس الشورى الإسلامي سيناقش غدا قانون تعديل العملة عبر إلغاء 4 أصفار منها وتحويلها إلى مسمى الـ (تومان) المتداول شعبيا.

وأوضح ربيعي في تغريدة اليوم على موقع تويتر أن عملية حذف الأصفار من العملة الوطنية ضرورية لتسهيل العلاقات المالية.

يذكر أن عملة الريال هي المعتمدة بالسجلات الرسمية للدولة أما شعبيا فإن مسمى التومان الذي يساوي 10 ريالات هو المستخدم.

في سياق آخر أشار ربيعي إلى أن نسبة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا لا تزال منخفضة في العاصمة طهران لافتا إلى ضرورة أخذ خطورة فيروس كورونا على محمل الجد رغم أن عدد المتوفين جراء الفيروس بدأ بالإنخفاض بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

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