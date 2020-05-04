درجات الحرارة توالي ارتفاعها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غدا للانخفاض ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم بدءاً من المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل الأمطار ويمتد الهطل تدريجيا وتنشط سرعة الرياح خلال ساعات المساء والليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…