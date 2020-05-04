الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتخطى عتبة الـ 5ر3 ملايين حول العالم

عواصم-سانا

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم الـ 5ر3 ملايين مصاب اليوم بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة.

وأظهر إحصاء لرويترز يستند إلى البيانات الحكومية الرسمية أنه وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت حول العالم 84004 حالات إصابة جديدة ليتخطى إجمالي الحالات 5ر3 ملايين إصابة فيما تجاوز عدد الوفيات 246 ألفاً.

وفي هذا السياق أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة محلية بالمرض في البر الرئيسي الصيني فيما تلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير تفيد بتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة وجميعها حالات وافدة فيما لم ترد أنباء عن وقوع وفيات.

وحتى يوم أمس بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 82880 حالة بما في ذلك 481 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج و77766 مريضا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم و4633 شخصا توفوا بسبب المرض.

من جهتها أعلنت وكالة مراقبة الوباء بجزيرة تايوان الصينية أن أربعة أشخاص تاكدت اصابتهم بالمرض وسط تفشي الوباء على متن 3 سفن من الأسطول البحري ليرتفع عدد الحالات المصابة على متن الاسطول إلى 35 حالة.

ووفق الوكالة وصل إجمالي عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في تايوان إلى 436.

وأعلنت تايلاند ارتفاع عدد الاصابات ب18 حالة الى 2987 دون تسجيل أي حالة وفاة ليبقى عدد الوفيات نتيجة المرض عند 54.

إلى ذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في المانيا بواقع 679 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 163175.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ان عدد حالات الوفاة زاد 43حالة ليصل إلى 6692.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 1383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة وفاة امس ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 23471 حالة والوفيات إلى 2154.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ الـ 16 من آذار الماضي وعدم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس ليبقى عدد الوفيات عند 20 حالة وإجمالي الإصابات 1137.