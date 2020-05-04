تعافي رجل تسعيني وامرأة ثمانينية من كورونا في مقاطعة روسية

موسكو-سانا

تعافى رجل في التسعين وامرأة في الـ 80 من عمرهما من فيروس كورونا المستجد في مقاطعة فورونيج الروسية في حين بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في المنطقة 130 شخصا.

ووفق بيان صدر عن الحكومة الاقليمية في المقاطعة ارتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد فيها إلى 130 شخصا ومن بين المصابين الذين هزموا المرض امرأة تبلغ من العمر 80 عاما ورجل عمره 90 عاما .

وأعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد حيث سجل رقما قياسيا 10633 حالة ليصل الإجمالي إلى 134687 معظمها في موسكو وأن نصف الحالات لم تظهر عليها أي أعراض.