طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية وحلق فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان:”خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة شكا ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة علما الشعب باتجاه الأراضي المحتلة” مشيرا إلى أن طائرتين معاديتين آخريين خرقتا الأجواء اللبنانية

من فوق بلدة علما الشعب وصولا إلى غرب مدينة بيروت فوق البحر ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

وذكرت قيادة الجيش في بيان آخر أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية أمس من فوق البحر غرب بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة المذكورة باتجاه الأراضي المحتلة.