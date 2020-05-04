وفاة 35 مصاباً بفيروس كورونا في موسكو

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 35 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله إن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ 24 بواقع 35 مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 764 شخصا بعد أن كانت 729 في الإحصائية السابقة.

وتعد موسكو أكثر المدن الروسية تضررا من تفشي فيروس كورونا حيث سجلت العاصمة 68606 إصابات.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح اليوم 134687 بينها 1280 وفاة و16639 حالة شفاء.