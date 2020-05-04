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الاحتلال يعلن عن مخطط استيطاني جديد في الخليل

2020-05-03

القدس المحتلة- سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عن مخطط استيطاني جديد لإقامة بؤر استيطانية في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مخطط الاحتلال يهدف إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل لإقامة بؤر استيطانية جديدة عليها.

وأعلنت سلطات الاحتلال في الـ 28 من كانون الثاني الماضي عن مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين الزراعية شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية بهدف توسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.

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