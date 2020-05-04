اليونان تندد بخرق مقاتلات تابعة للنظام التركي أجواءها

أثينا- سانا

نددت اليونان اليوم بمضايقة أقدمت عليها مقاتلات تركية بحق مروحية يستقلها كل من وزير الدفاع اليوناني وقائد الجيش فوق جزيرة يونانية في بحر إيجه.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية أن الحادث وقع عندما كان وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس ورئيس أركان الجيش الجنرال كونستانتينوس فلوروس يستقلان مروحية أقلعت من جزيرة إينوسيس الصغيرة بعد زيارتهما قواعد أمامية بالقرب من الحدود مع تركيا.

واستنكرت وزارة الخارجية اليونانية في بيان بشدة المضايقات مطالبة تركيا بـ “احترام القواعد المعمول بها مثل الدول الأخرى في المنطقة بدلا من انتهاكها بشكل منهجي”.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية “آنا” إن طائرتين تركيتين حلقتا فوق الجزيرة على ارتفاع 1000 متر بعد إقلاع المروحية ثم حلقتا فوق جزيرة يونانية ثانية على ارتفاع 1700 قدم فقط.

وقال مصدر عسكري إن الطائرات اليونانية اعترضت طائرات تركية انتهكت المجال الجوي للبلاد قبيل الحادث.