العدوان السعودي يرتكب109خروقات لاتفاق وقف النار في الحديدة باليمن

صنعاء- سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقته خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مرتكبة 109 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن من بين خروقات قوى العدوان تحليق طائرتين استطلاعيتين في أجواء مدينتي حيس والدريهمي و22 خرقا بقصف مدفعي بعدد 187 قذيفة و80 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وأمس ارتكبت قوى العدوان السعودي 69 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودى ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.