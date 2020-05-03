السماح لفرق دوري كرة القدم الإيطالي باستئناف التدريبات الفردية

روما-سانا

سمحت وزارة الداخلية الإيطالية لفرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم باستئناف التدريبات الفردية اعتبارا من يوم غد بعد توقف لنحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في خطاب إلى السلطات المحلية :”الرياضيون وغير الرياضيين من رياضات غير فردية شأنهم في ذلك شأن أي مواطن يسمح لهم بممارسة أنشطة رياضية فردية في مناطق عامة وخاصة مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي لمسافة مترين على الأقل واحترام حظر التجمعات بجميع أشكالها”.

ورجح رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي الأحد الماضي استئناف التدريبات الفردية في الرابع من أيار الجاري والتدريبات الجماعية في الـ 18 من الشهر نفسه.

وتوقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من آذار الماضي.