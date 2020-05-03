وزير الداخلية الألماني يوافق على استئناف دوري كرة القدم

برلين- سانا

أعلن وزير الداخلية والرياضة الألماني هورست سيهوفر اليوم موافقته على استئناف دوري كرة القدم الشهر الجاري بعد توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سيهوفر في حديث لصحيفة بيلد الألمانية :”أجد أن البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في أيار مضيفاً: “ثمة مخاطر تتعلق بالبرنامج وبالترتيب في حال انتقال العدوى ما يستدعي انضباطا كبيرا في إطار مكافحة كورونا”.

وكان من المقرر البت في مصير الدوري في اجتماع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء 16 مقاطعة ألمانية الخميس الماضي لكن القرار تأجل إلى الأسبوع القادم مع إمكانية استئناف “البوندسليغا” في الـ 16 أو الـ 23 من الشهر الجاري.

وتوقف الدوري الألماني منتصف آذار الماضي بسبب تفشي وباء “كوفيد19”.