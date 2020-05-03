وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في عدد من الدول

عواصم- سانا

سجلت إيطاليا اليوم 174 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة اعتبرت الأدنى منذ العاشر من آذار الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي قوله إن إجراءات الحجر التي فرضتها السلطات الإيطالية في آذار الماضي والتي طبقت قبل ذلك في شمال البلاد هي السبيل الوحيد لاحتواء الوباء.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة نحو 29 ألف شخص في إيطاليا وفق الأرقام الرسمية.

إلى ذلك أعلنت السلطات الصحية في هولندا أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع 335 حالة إلى 40571 مشيرة أيضاً إلى تسجيل 69 وفاة جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 5056.

وفي كندا بلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا اليوم 3606 حالات بتسجيل السلطات الصحية 160 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بينما بلغ إجمالي الإصابات 57148 حالة ما يمثل ارتفاعا بـ 1576 حالة منذ يوم أمس.

وفي بريطانيا ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 28446 بزيادة قدرها 315 حالة وفقا للأرقام المعلنة اليوم والتي تشمل الوفيات في المستشفيات وفي أماكن أخرى مثل دور الرعاية.

وارتفعت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 61 حالة ليصبح الإجمالي 3397 فيما زاد العدد إجمالي للإصابات 1670 ليصل الاجمالي إلى 126045 .

وسجلت السعودية ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1552 حالة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27011 شخصا.