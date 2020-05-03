شخصيات وهيئات لبنانية تستنكر قرار ألمانيا بشأن حزب الله

بيروت-سانا

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان قرار الحكومة الألمانية الصاق تهمة الارهاب بحزب الله مؤكدا أن القرار جاء نتيجة الضغوطات والاملاءات الصهيوأمريكية.

وشدد قبلان في بيان اليوم على أن القرار الألماني “جائر ويجافي الحقيقة والواقع ويضر بالعلاقات بين لبنان وألمانيا”مذكرا بأن المقاومة الوطنية اللبنانية تصدت للعدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري.

بدورها استنكرت هيئة علماء بيروت قرار السلطات الألمانية بحق المقاومة الوطنية اللبنانية مؤكدة أن حزب الله هو حركة مقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الهيئة في بيان أن “القرار الأخرق جاء إرضاء للعدو الإسرائيلي وللإدارة الأمريكية” مشيرة إلى أنه كان يتوجب توجيه الشكر لحزب الله الذي واجه موجات الإرهاب التكفيري.

وأكد البيان أن القرار جاء تلبية للضغوط الأمريكية الرامية إلى التضييق على كل الجهات التي تقف في وجه العدوانية الإسرائيلية في المنطقة داعيا السلطات الألمانية إلى الرجوع عن القرار والكف عن التبعية العمياء للإدارة الأمريكية الرعناء.

من جهته أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين في لبنان “المرابطون” العميد مصطفى حمدان أن لبنان ومقاومته لن يخضعا للضغوط الأمريكية الإسرائيلية والغربية.

وقال حمدان في بيان:”ليس غريبا على ألمانيا أن تخضع لأوامر الإدارة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي في معاداتها للمقاومة الوطنية وللشعب العربي في نضاله ضد العدو الإسرائيلي” معتبرا أن أغلبية الدول الأوروبية أصبحت خاضعة كليا للهيمنة الأحادية الأمريكية وسياساتها الغاشمة.