مؤسسة مياه الشرب باللاذقية تنهي أعمال الصيانة على خط الجر الثاني وتعيد الضخ لأحياء المدينة

اللاذقية-سانا

أنهت ورشات الصيانة في مؤسسة مياه اللاذقية أعمال إصلاح العطل على خط الجر الثاني بعد ظهر اليوم ليبدأ معها ضخ مياه الشرب مباشرة إلى مدينة اللاذقية.

وأشار مدير عام مؤسسة المياه تكليفاً المهندس مضر منصورة في تصريح لمراسل سانا إلى أن المياه ستعود بشكل تدريجي على خط الجر متوقعاً وصول المياه إلى كامل أحياء مدينة اللاذقية بعد منتصف هذه الليلة.

ولفت منصورة إلى استخدام خط جر بديل لضخ المياه إلى المدينة بعد تعقيمه وإجراء الفحوصات على المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية السورية لمياه الشرب.

وأوقفت المؤسسة ضخ المياه عن المدينة صباح اليوم نتيجة أعمال الصيانة الطارئة على الخط في منطقة البرجان بريف جبلة وتأثرت بقطع المياه عن معظم أحياء مدينة اللاذقية وجزء من ريف منطقة جبلة.