الجيش الروسي يعزز قواته الدفاعية بمنظومات صواريخ من طراز تورنادو

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إدخال 30 منظومة منصات إطلاق صاروخية متعددة الأغراض من نوع تورنادو غي وتورنادو إس إلى قواتها الدفاعية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع قولها في بيان إنه “بحلول نهاية العام تم التخطيط لتسليم أكثر من 30 منظومة إطلاق صاروخية حديثة إلى وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية” مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطط الدولة لأغراض الدفاع.

وأضاف البيان أن “أنظمة إطلاق الصواريخ متعددة الأغراض ستنضم إلى وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للجيش الروسي”.

وكانت شركة فيغا التابعة لشركة روس إلكترونيكا أعلنت يوم أمس الأول أن روسيا تقوم بتطوير نظام مضاد للطائرات المسيرة يستطيع تحديد نوعها وأن النظام الجديد يسمى ايغيدا.