القوات العراقية تقضي على 3 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية اليوم على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” التكفيري خلال عملية أمنية في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وقال القائد العسكري في الحشد الشعبي العراقي فرحان خضير الدير في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيوز إن قوات الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية في الجزر الواقعة بمحاذاة نهر دجلة أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش والعثور على عدة أوكار ومصادرة أسلحة أمريكية الصنع وعملات أجنبية مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الحشد أمس.

وكان سبعة من عناصر الحشد الشعبي العراقي قتلوا خلال صد هجومين لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد فجر أمس.

ومن جهة أخرى أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل اليوم تشكيل قوات متخصصة مجهزة بأحدث الأسلحة مهمتها ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي بمناطق المحافظة.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية في عدد من المحافظات والمناطق لتطهيرها مما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي.