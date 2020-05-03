مع التزامها بإجراءات التعقيم ومنع الازدحام… مديريات النقل تعيد تقديم خدماتها الضرورية للمواطنين

دمشق-سانا

عادت مديريات النقل في جميع المحافظات صباح اليوم إلى العمل بشكل جزئي من خلال تقديم الخدمات الضرورية لمعاملات المواطنين الخاصة بالمركبات مع اتباع الإجراءات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا عبر أعمال التعقيم ومنع الازدحام والالتزام بمسافات الأمان بين المراجعين.

وتتضمن الخدمات التي تمت إعادة إنجازها والخاصة بالمركبات معاملات نقل الملكية من بيع وشراء مباشر بموجب حكم قضائي أو وكالة بيع أو ورثة ومعاملات وضع وفك إشارة رهن ووضع وفك إشارة دعوى أو حجز إضافة إلى معاملات تبديل اللوحات وفك حجز المركبات المحجوزة وبيان قيد من جهة حكومية على أن تقدم هذه الخدمات لأصحاب المركبات المنتهية برقم صفر أو واحد يوم الأحد والمنتهية برقم 2 يوم الإثنين والمنتهية برقم 4 يوم الثلاثاء والمنتهية برقم 6 يوم الأربعاء والمنتهية برقم 8 يوم الخميس.

مدير الجاهزية بوزارة النقل سليمان خليل أوضح في تصريح لـ سانا أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الازدحام في صالات الانتظار وترك مسافات أمان بين المواطنين مع التزام جميع العاملين في الصالات بارتداء القفازات والكمامات إضافة إلى أعمال التعقيم اليومية للمراكز وللتجهيزات الحاسوبية داعياً المراجعين إلى التقيد بالجدول الذي تم وضعه وتوزيعه على مراحل العمل والالتزام بالتعليمات الصحية.

وأوضح مدير نقل دمشق المهندس ياسر محمد أنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية للحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين تم تجهيز مدخل المديرية ببساط معقم مع تعقيم مباشر للمراجعين وتطبيق نظام التباعد المعمول به وتوزيع الكمامات على الموظفين ولوحات على مدخل المديرية وصالاتها مدون عليها الخطوات الواجب اتباعها من قبل المراجعين.

من جانبه بين مدير نقل ريف دمشق المهندس محمود زيتون إن المديرية قامت بتوزيع الكمامات على الموظفين ومنشورات توعية للمراجعين تتضمن تعريفات حول فيروس كورونا المستجد وكيفية التصرف عند الشعور بأحد أعراضه وطرق الوقاية منه.

غصوب عبود

مديرية نقل دمشق

مديرية نقل ريف دمشق