بابا الفاتيكان يدعو إلى تعاون دولي لاكتشاف لقاح لفيروس كورونا

روما-سانا

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم إلى تعاون علمي دولي لاكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد مشددا على وجوب أن يكون أي لقاح ناجح متاحا في جميع أنحاء العالم.

ونقلت رويترز عن البابا فرنسيس قوله اليوم “من الضروري أن يتم توحيد الإمكانيات العلمية بطريقة شفافة ومحايدة لإيجاد لقاحات وطرق للعلاج وضمان إتاحة الوصول إلى التقنيات الضرورية التي تسمح لكل مصاب في أي مكان من العالم بتلقي العلاج الطبي اللازم بدون قيود أو عوائق”.

وجاءت عظة بابا الفاتيكان الأسبوعية من داخل مكتبه بدلاً من ساحة القديس بطرس بسبب إجراءات العزل العام المفروضة في إيطاليا للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد فيها .