ضبط منشأة مخالفة لتعبئة البسكويت والشوكولا بريف جبلة

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية منشأة مخالفة لتعبئة البسكويت والشوكولا في بساتين قرية عين شقاق بريف جبلة تعمل بدون ترخيص.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي في تصريح لسانا إنه ضمن عمل المديرية في الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وأماكن تصنيع المواد الغذائية وسلامتها صحياً تم ضبط منشأة بريف جبلة يقوم صاحبها بتعبئة مواد غذائية ويزور تاريخ الإنتاج والصلاحية ويغش بمصدر المواد وممارسة المهنة بدون ترخيص.

من جهته أشار رئيس شعبة حماية المستهلك في جبلة سليمان المحرز إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإحالته للقضاء المختص وتم سحب عينات من المواد المنتجة والمواد الأولية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وسلامتها صحياً وإغلاق المنشأة بالشمع الأحمر أصولاً إضافة إلى مصادرة كامل المواد المنتجة والآلات.