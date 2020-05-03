مطالبات بالإفراج عن الأسرى الصحفيين الفلسطينيين بمعتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الصحفيين الفلسطينيين في معتقلاتها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أنه في اليوم الذي يحتفي العالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 12 صحفياً فلسطينياً بظروف حياتية صعبة للغاية.

وأشارت الهيئة إلى أنه منذ تشرين الأول عام 2015 صعدت سلطات الاحتلال هجمتها الشرسة على وسائل الإعلام الفلسطينية وما زالت مستمرة بها لإسكات صوتهم وردعهم بشتى الطرق من نقل الحقيقة وفضح جرائمهم البشعة.

وشددت الهيئة على ضرورة إرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة سلطات الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها ضدهم وهم يمارسون واجبهم المهني لافتة إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تمعن باستهدافها لهم وذلك سعياً منها لتطبيق سياسة تكميم الأفواه والحد من حرية الرأي والتعبير التي كفلتها كل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الانسان.