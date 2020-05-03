رحيل الفنان غازي العماري أحد رواد الرقص الشعبي عن 68 عاماً

دمشق-سانا

غيب الموت اليوم الفنان غازي العماري أحد رواد فن الرقص الشعبي في سورية عن عمر 68 عاما.

ولد الفنان العماري عام 1952 وبدأ حياته الفنية وهو طفل في المدارس الإبتدائية 1963 و انتسب إلى فرقة أمية للفنون الشعبية عام 1970 لينطلق الى عالم التدريب عام 1975 حيث درب العديد من فرق الفنون الشعبية.

وقدم خلال مسيرته الفنية عشرين ساعة عمل للأطفال قدمت في المهرجانات القطرية للطلائع وعشرين ساعة للكبار.

فازت فرقة شبيبة درعا للفنون الشعبية التي أشرف على تدريبها في خمسة مهرجانات بدرجة إمتياز وثمانية مهرجانات بالمركز الأول كما مثلت سورية تحت اشرافه في العديد من المهرجانات العربية و العالمية.

شغل العماري منصب مدير و مدرب لفرقة أمية للفنون الشعبية في مديرية المسارح والموسيقا و زار معها العديد من الدول العربية و العالمية وهو عضو مجلس فرع نقابة الفنانين منذ عام 1990.