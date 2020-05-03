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إيران تدين الهجوم الإرهابي في محافظة صلاح الدين العراقية

2020-05-03

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل عدد من قوات الحشد الشعبي العراقي في محافظة صلاح الدين.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي عن دعم إيران الكامل لجهود العراق في محاربة الإرهاب وعن إدانتها أي عمل يؤدي إلى زعزعة أمنه واستقراره.

وأضاف موسوي: نأمل بأن يتخلص العراق بوحدة شعبه وحكومته من شر فلول تنظيم داعش الإرهابي الذي يتلقى الدعم والمساعدة من بعض الدول.

وكان سبعة من عناصر الحشد الشعبي العراقي قتلوا خلال صد هجومين لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد فجر أمس.

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