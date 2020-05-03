تنظيم 158 ضبطاً تموينياً في حمص خلال أسبوع

حمص-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال جولاتها على الأسواق الأسبوع الماضي 158 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة منها 141 ضبطاً عدلياً و 17 ضبط عينه أما عدد الإغلاقات فوصل إلى 87 إغلاقاً.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف في تصريح لمراسلة سانا أن الضبوط شملت البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول فواتير مخالفة.

وبين اليوسف أن عدد الشكاوى الهاتفية والخطية والالكترونية الواردة إلى المديرية خلال الشهر الماضي بلغ 31 تمت معالجة 17 شكوى منها.