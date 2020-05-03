روحاني: إيران تحرز تقدماً في مواجهة كورونا ولكن الوباء لا يزال موجوداً

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تمكنت من إحراز تقدم في مواجهة فيروس كورونا غير أن هذا الوباء لا يزال موجودا ولا بد من الاستعداد للظروف الصعبة التي ترافقه طالما لم يتم إنتاج عقار مضاد له.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم: لقد اتخذنا قرارات جيدة في مواجهة كورونا والجميع في الداخل ساعد في هذا المجال وتم تطبيق 80 بالمئة من البروتوكولات الصحية في البلاد لافتا إلى أن الاحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد المراجعين للمستشفيات كان منخفضا جدا في الفترة الأخيرة.

وأضاف إن هناك 132 مدينة إيرانية مصنفة في الوقت الحالي ضمن المناطق البيضاء أو قليلة المخاطر وسيتم اعتبارا من يوم غد إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن هذه الجائحة الخطيرة كشفت كثيرا من الحقائق في العالم فبعض الدول قامت بسرقة الكمامات في الجو والبعض الآخر رفضت التعاون مع حلفائها من أجل إيجاد لقاح معتبرا أنه في فترة ما بعد كورونا سيتغير العالم والسياسة والصادرات والواردات أيضا.