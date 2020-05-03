الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ترتفع إلى 162496

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حالات الإصابة بهذا الوباء في البلاد إلى 162496.

وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في أحدث بياناته اليوم أن عدد الوفيات في ألمانيا سجل ارتفاعا بمقدار 74 حالة ليصل الإجمالي إلى 6649.

وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة 1349 حالة إصابة جديدة بالفيروس و89 حالة وفاة أمس ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 22088 والوفيات إلى 2061.

وأعلن ريكاردو شيفيلد رئيس وكالة حماية المستهلك بالمكسيك على موقع تويتر أمس أنه أصيب بفيروس كورونا ليصبح ثاني أكبر مسؤول حكومي يصاب بالفيروس.

وفي الصين أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة اليوم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا أمس إحداهما قادمة من الخارج بعدما سجلت حالة واحدة في اليوم السابق قادمة من الخارح أيضا.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 82877 ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة ليبقى عددها 4633.

وفي بنما سجلت وزارة الصحة 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا امس ليصل إجمالي الإصابات إلى 7090 و197 حالة وفاة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة إلى تكثيف إجراء فحوص الكشف عن الإصابة.

وبالنسبة للدول العربية أعلن في السودان عن 59 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 592.