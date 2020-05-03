فيروس كورونا المستجد يودي بحياة أكثر من241 ألف شخص في العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 241682 شخصا على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في كانون الأول وفق إحصائية جديدة لوكالة فرانس برس.

ووفقا للإحصائية الجديدة المستندة إلى مصادر رسمية في195 دولة ومنطقة حول العالم فان حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 3398390 إصابة كما تم تسجيل 6167 حالة وفاة و94645 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الإحصائية أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد وفيات خلال الساعات الماضية بـ 2518 تلتها بريطانيا 621 ثم إيطاليا 474 لتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 65645 من أصل 1121414 إصابة.

وفي الحصيلة الإجمالية حلت إيطاليا بالمرتبة الثانية مع تسجيل 28710 وفيات من أصل209328 إصابة تليها بريطانيا مع28131 وفاة من أصل 182260 إصابة وإسبانيا مع25100 وفاة من أصل 216582 إصابة ثم فرنسا مع تسجيل 24760 وفاة من أصل 168396 إصابة.

وفي روسيا أعلنت السلطات الصحية الليلة تسجيل 34 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية لتبلغ الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة حتى الآن729 شخصا بعد أن كانت695 في الإحصائية السابقة.

وفي الأردن سجلت وزارة الصحة حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى9 حالات.