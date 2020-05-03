تجدد الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت- سانا

تجددت الاحتجاجات والاعتصامات الليلة فى بيروت وعدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والمالية ومحاربة الفساد فى البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام أن محتجين تجمعوا أمام المتحف الوطني في بيروت تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومطالبين بمكافحة الفساد.

كما نفذ المحتجون وقفة احتجاجية في ساحة السرايا في حاصبيا تزامنا مع اعتصامات في بلدات وقرى قضاء حاصبيا والعرقوب وبعدها جابوا شوارع المدينة ورفعوا الاعلام اللبنانية .

وفي طرابلس اعتصم محتجون أمام مدخل سرايا طرابلس في شمال لبنان وسط حضور كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب كما ساد هدوء حذر مناطق صيدا وصور والبقاع.

وفي شمال لبنان قطع محتجون طريق عام حلبا مقابل “فرنسبنك” بالعوائق الحديدية والبلاستيكية مطالبين بإقرار قانون استقلالية القضاء وإطلاق يده لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين .

وكان 20 من عناصر الجيش اللبنانى أصيبوا بجروح نتيجة اعتداءات مجموعات من مثيرى الشغب خلال المظاهرات التى شهدتها مدينتا صيدا وطرابلس الخميس الماضي.