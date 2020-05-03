أفلام روائية جديدة ضمن السينما في بيتك

دمشق-سانا

ضمن عروض السينما في بيتك التي أطلقتها المؤسسة العامة للسينما يقدم العرض السابع ثلاثة أفلام روائية جديدة من أحدث إنتاجات المؤسسة بهدف تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم.

المبادرة التي أطلقت عبر منصة فيميو ستعرض الفليم الروائي الطويل “رجل وثلاثة أيام” للمخرج جود سعيد إضافة إلى فيلمين روائيين قصيرين هما “خلل” إخراج السدير مسعود و”الحرامي” إخراج فراس محمد حيث تأتي هذه الخطوة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وسعياً لنشر الثقافة السينمائية وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي الفن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية.

يذكر أن الأفلام الثلاثة ستظل متاحة للمشاهدة لمدة أسبوع بعد إتاحة عرض ثلاثة أفلام الأسبوع الفائت.

وكانت مؤسسة السينما سبق وأتاحت ضمن مبادرة “السينما في بيتك” مشاهدة العديد من الأفلام الروائية الطويلة التي جاءت متنوعة في موضوعاتها ومشاربها الإخراجية ومثلت تجارب سينمائية مختلفة لمجموعة من المخرجين السوريين.

شذى حمود