الداخلية تمدد حظر التنقل بين المحافظات اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر

دمشق-سانا

مددت وزارة الداخلية اليوم حظر التنقل بين المحافظات اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر وذلك تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا بحظر التنقل بين المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين.

وكان الفريق الحكومي قرر في الـ28 من شهر نيسان الماضي السماح بالتنقل بين المحافظات أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق لـ 30 نيسان الماضي والأول والثاني من أيار الحالي لمرة واحدة فقط ليتسنى للأهالي السفر بين المحافظات بعد قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل الصفوف الانتقالية إلى الصف الأعلى.