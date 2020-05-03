إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين غرب داعل بريف درعا

درعا-سانا

أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين غرب بلدة داعل بريف درعا الشمالي.

وذكرت مراسلة سانا في درعا أن لغما أرضيا من مخلفات الإرهابيين انفجر في بلدة داعل شمال مدينة درعا ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بجروح متفاوتة.

وذكر مصدر طبي في مشفى درعا الوطني لمراسلة سانا أن من بين المصابين فتاتين وإن الأوضاع الصحية لجميع المصابين مستقرة ويتم تقديم العلاج اللازم لهم.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها وغالبا ما تنفجر هذه المخلفات بالمدنيين وتتسبب باستشهاد واصابة العديد منهم ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.