قوى العدوان السعودي ترتكب 69 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقته خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مرتكبة 69 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل “موقع المسيرة نت” عن مصدر عسكري يمني قوله في بيان اليوم إن قوى العدوان نفذت 69 خرقاً جديداً في جبهات الحديدة بينها 5 خروقات بقصف مدفعي و62 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء مدينتي حيس والجاح .

كما قصف طيران العدوان السعودي صاروخيا منطقة قانية في البيضاء ومنطقة الشرفة والشبكة في نجران.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.