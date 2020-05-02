كازاخستان: لا صحة للاتهامات حول تطوير أسلحة بيولوجية

نور سلطان-سانا

أكدت كازاخستان عدم صحة الاتهامات الموجهة لها حول تطويرها أسلحة بيولوجية مشيرة إلى أن أنشطة المختبر المركزي الذي تم إنشاؤه في ألماتا تهدف إلى ضمان السلامة البيولوجية بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكازاخستانية نقلته وكالة أنباء(سبوتنيك) إنه “بسبب تزايد انتشار معلومات غير صحيحة في وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية فيما يتعلق بأنشطة المختبرات البيولوجية في كازاخستان نؤكد أنه لا يجري تطوير أسلحة بيولوجية في كازاخستان ولا تجري أبحاث ضد دول أخرى” مشيراً إلى أن نشاط المختبر يركز على ضمان السلامة البيولوجية في كازاخستان وأبحاث تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الكازاخية أعلنت عن تسجيل 3800 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 25 شخصاً وتعافي 995 شخصاً.